Улицы Красноярска начнет убирать робот-дворник «Макарыч»

Глава Красноярска Сергей Ерёмин встретился с предпринимателями, поставляющими продукцию красноярского производства по всей России. На встрече разработчики представили экземпляр нового городского дворника «Макарыч».

«Кипит работа разработчиков СКБ „Механика“ и компании „Арника“. На их счету несколько самых разных ноу-хау. В их числе — городской дворник „Макарыч“. Его навесное оборудование способно и порядок наводить как летом, так и зимой, и фрезеровку выполнять. Это пока пилотный экземпляр, его дорабатывают», – написал у себя в Instagram мэр Красноярска.

Кроме этого, градоначальник осмотрел предприятие «Проект 2», где создают металлические панели для трамваев «Львёнок».

«Вот такие металлические панели будут отправлены на завод в Питер и использованы при сборке внутреннего интерьера новеньких трамваев "Львёнок", которые в скором времени поступят в наш город. Здесь также производят элементы для шахтового оборудования, каркасы электрических щитов, светофоров, компоненты для вагонов московского метро и многое другое. Вот так продукция из Красноярска работает на всю страну!»

Фото: instagram.com/eremin__krsk/