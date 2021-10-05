На Богучанской ГЭС подвели итоги акции «Чемодан добра»

Руководители Молодежного совета и Профсоюзного комитета АО «Богучанская ГЭС» по уже годами сложившейся традиции в начале октября передали сотрудникам «Комплексного центра социального обслуживания населения» (КЦСОН) Кежемского района школьные и канцелярские принадлежности, собранные в рамках благотворительной волонтерской акции ПАО «РусГидро» «Чемодан добра». Главная задача акции - помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сбор необходимых школьных принадлежностей начался 17 августа и завершился 30 сентября. Пункты сбора находились в Административно-бытовом и Служебно-производственном корпусах Богучанской ГЭС. Работники станции собрали более 200 тетрадей и дневников; более 50 наборов красок, карандашей, фломастеров и пластилина; наборы синих и цветных ручек; принадлежности для уроков черчения и творчества - линейки, циркули, цветную бумагу, папки, клей.

Все собранные канцелярские принадлежности сотрудники КЦСОН самостоятельно передадут семьям, нуждающимся в поддержке.

Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится работниками компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года. Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: АО «Богучанская ГЭС»