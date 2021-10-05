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На красноярского 15-летнего подростка за разбойное нападение завели уголовное дело

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Красноярск
12:15 5 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, нападение
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15-летний красноярец подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Инцидент случился 28 сентября. Трое молодых людей, в том числе подозреваемый, находясь возле торгового центра, встретились с потерпевшим для того, чтобы купить у него вейп-устройство. Подозреваемый с целью хищения взял у потерпевшего вейп под предлогом визуального осмотра и проверки, затем положил в карман своей одежды.

Во время возникшего конфликта, подозреваемый, угрожая аэрозольным пистолетом, произвёл несколько выстрелов в лицо подростка и ударил рукой в лоб. Подозреваемый вместе с приятелями скрылся с места преступления.

Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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