5 октября
Красноярск
погода +8 °C
72.92
 
€ 84.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосёловском районе отремонтировали дорогу к Красноярскому морю

Главная Общество
Красноярск
12:02 5 Октября 2021
общество, в красноярском крае, ремонт, дороги
версия для печати Ico_print

В Новосёловском районе подошёл к завершению ремонт участка автодороги Новосёлово – Пристань. Объект начали ремонтировать в прошлом году. На сегодняшний день ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершён на участке с 0 по 5 км. Об этом сообщили на сайте КГКУ «Управление автомобильных дорог».

Дорога проходит вдоль границы с. Новосёлово и ведёт к левому берегу Красноярского водохранилища. В её составе паромная переправа и автодороги минусинского направления. Также вблизи села проходит федеральная трасса Р257 «Енисей».

Как рассказал министр транспорта Константин Димитров, на объекте обновлён асфальт, отремонтированы обочины, установлен бортовой камень, обустроены тротуары, пешеходные ограждения, автобусная остановка, а также общественные уборные. Рядом с переправой теперь оборудована освещённая стоянка для отдыха. Также расширили участок трассы по обе стороны переправы с установкой металлического барьерного ограждения и шлагбаумов для первоочередного проезда льготных категорий граждан.

Всего же в этом году по национальному проекту в регионе отремонтируют 69 объектов регионального и межмуниципального значения протяжённостью около 230 км. Объём финансирования — 2,3 млрд рублей.

Фото: krudor.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 6 октября в Красноярске будут проверять систему оповещения

6 октября в Красноярске будут проверять систему оповещения

5 Октября 2021 г.
Проверка пройдет в два этапа – с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30
Новости Красноярска: Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

5 Октября 2021 г.
К концу ноября закончат ремонт моста-трубы через реку Базаиха
Новости Красноярска: В Курагинском районе мужчина незаконно хранил 1,2 кг пороха

В Курагинском районе мужчина незаконно хранил 1,2 кг пороха

5 Октября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ
Новости Красноярска: Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

5 Октября 2021 г.
Рассказал исполнительный директор Sibnovosti.ru Дмитрий Усков
Новости Красноярска: Роспотребнадзор и прокуратура ведёт проверку в красноярской школе № 76

Роспотребнадзор и прокуратура ведёт проверку в красноярской школе № 76

5 Октября 2021 г.
На плохое самочувствие пожаловалось шесть детей
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают стать участниками соревнований по фоновой ходьбе

Красноярцев приглашают стать участниками соревнований по фоновой ходьбе

5 Октября 2021 г.
Регистрация до 10 октября
Новости компаний
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

3 Октября 2021 г.
Он умер на 87-м году жизни
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами

В нацпарке «Красноярские Столбы» появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами

4 Октября 2021 г.
Также волонтёры продолжили благоустройство экотропы
Новости Красноярска: В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

4 Октября 2021 г.
На его создание выделено 33,4 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru