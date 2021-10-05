В Новосёловском районе отремонтировали дорогу к Красноярскому морю

В Новосёловском районе подошёл к завершению ремонт участка автодороги Новосёлово – Пристань. Объект начали ремонтировать в прошлом году. На сегодняшний день ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершён на участке с 0 по 5 км. Об этом сообщили на сайте КГКУ «Управление автомобильных дорог».

Дорога проходит вдоль границы с. Новосёлово и ведёт к левому берегу Красноярского водохранилища. В её составе паромная переправа и автодороги минусинского направления. Также вблизи села проходит федеральная трасса Р257 «Енисей».

Как рассказал министр транспорта Константин Димитров, на объекте обновлён асфальт, отремонтированы обочины, установлен бортовой камень, обустроены тротуары, пешеходные ограждения, автобусная остановка, а также общественные уборные. Рядом с переправой теперь оборудована освещённая стоянка для отдыха. Также расширили участок трассы по обе стороны переправы с установкой металлического барьерного ограждения и шлагбаумов для первоочередного проезда льготных категорий граждан.

Всего же в этом году по национальному проекту в регионе отремонтируют 69 объектов регионального и межмуниципального значения протяжённостью около 230 км. Объём финансирования — 2,3 млрд рублей.

Фото: krudor.ru