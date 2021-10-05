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Инспекторы Минэкологии совместно с органами прокуратуры проверяют факт слива нечистот в Большой Мурте

Главная Общество
Красноярск
11:02 5 Октября 2021
красноярск, загрязнение, река
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Инспекторы Минэкологии края и прокуратура проверяют свинокомплекс «Красноярский» на предмет слива нечистот в реку Нижняя Подъёмная недалеко от посёлка Большая Мурта.

«Осмотр показал, что нечистоты из трубы загрязняют реку. Мы приложим все усилия, чтобы не только сформировать доказательную базу и привлечь нарушителя к ответственности», – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Местные жители говорят, что подобное происходит регулярно. Инспекторы взяли пробы воды в реке и на источнике загрязнения. Если предприятие окажется причастным к сливу отходов, то прокуратура примет меры реагирования.

Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства 8800-20-11-116. Также сообщения можно оставлять на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды в личном кабинете в разделе «Обращения граждан».

Фото: © Александр Кондратюк / РИА Новости

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