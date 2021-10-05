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В Кировском районе ликвидировали 19 гаражей

Главная Общество
Красноярск
11:30 5 Октября 2021
общество, красноярск, ликвидация, объекты
Фотография © admkrsk.ru
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Специалистами администрации продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконных временных сооружений.

На ул. Коммунальная, 4 снесли 9 временных сооружений, размещённых на муниципальной территории без разрешительных документов. Два металлических гаража демонтированы принудительно, 7 временных сооружений владельцы убирают сами. На этой улице, от дома № 8 до дома № 24, для обустройства пешеходной зоны возле детских образовательных учреждений убрано 10 гаражей, из них 2 сооружения снесли принудительно, сообщается на сайте администрации города Красноярска. 

За год в районе ликвидировали 157 временных сооружений (135 собственников добровольно убрали свои объекты, 22 металлических гаража демонтировали за счёт бюджетных средств).

Работа по сносу незаконных временных сооружений ведётся и по заявлениям жителей, для этого обратиться в отдел муниципальной собственности администрации по тел. 222-37-04, 222-37-12.

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