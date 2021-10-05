В Красноярске благоустроили сквер «Тепла и света»

Сквер был создан в 2015 году. В 2019 году там оборудовали игровую площадка для детей с повышенными потребностями. А в этом году вокруг детской площадки и вдоль пешеходных дорожек установили освещение. Вдоль сквера по просьбам жителей проложили дополнительную пешеходную дорожку. Работы велись по проекту «Инициативное бюджетирование», сообщается на сайте администрации города Красноярска.

— Подрядчиком выполнен весь объём запланированных работ. В частности, установлено восемнадцать парковых светильников высотой три и четыре метра и три фонаря высотой 6,5 метров. Также было восстановлено благоустройство, нарушенное во время работ, — отметила Лилия Назмутдинова, исполняющая обязанности руководителя администрации Свердловского района.