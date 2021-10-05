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При поддержке «Норникеля» состоялся Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»

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Красноярск
10:36 5 Октября 2021
общество, красноярск, саммит, экология
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В Красноярске состоялся первый Международный экологический саммит «Сибирская перспектива» и экослёт волонтёров «Норникеля».

Организаторы: «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство». Партнёры: ассоциация «Национальная сеть Глобального договора», Общественная палата Российской Федерации, экоцентр «Заповедники». Тема эковолонтёрства становится критически важной для всего мира, и у «Норникеля» есть важнейшие компетенции в этом вопросе.

Участниками саммита стали свыше 50 международных и российских экспертов и более 70 волонтёров. Они обсудили возможности развития корпоративного эковолонтёрства в России, а также новые подходы к программам сохранения биоразнообразия.

Главные темы: вопросы экологической повестки в разрезе целей устойчивого развития ООН и роль корпоративного волонтёрства в реализации экологических стратегий компаний. «Норникель» включён в мировую ESG-повестку, в том числе в основные экологические инициативы: сохранение биоразнообразия и инвестиции в оптимизацию управленческой структуры и в человеческий капитал.

В деловой части программы эксперты обменялись опытом и наилучшими практиками сохранения природы и приобщения сотрудников к экологическим активностям.

При поддержке «Норникеля» состоялся Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»

— В «Норникеле» разработана грандиозная экологическая стратегия, которая включает в себя и анализ существующих показателей в области экологии, и комплекс мероприятий, позволяющие нам за 10 лет добиться того, что мы будем полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов. К 2030 году займём лидирующую позицию в отрасли в области экологии и реализации зелёной повестки, — отметил Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

— Экологическая политика приобретает для компании «Норникель» всё большую важность. Была принята и утверждена экологическая стратегия. Один из её компонентов — биоразнообразие. Ещё компания делает многое для достижения всех 17 целей устойчивого развития ООН. Наиболее приоритетные сейчас — климат, устойчивое развитие территорий присутствия, индустриальное развитие, здоровье и благополучие сотрудников и жителей городов. Вокруг них сгруппированы наши большие стратегии и инвестиционные программы, — рассказала Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля».

В обсуждении актуальных вопросов целей устойчивого развития ООН участие приняли учёные РАН, директора российских особо охраняемых природных территорий, представители власти и топ-менеджеры различных компаний: «НОВАТЭК», «СИБУР», МТС, «Сахалин Энерджи», РЖД, «Леруа Мерлен», СберБанк, Росатом, «Филип Моррис» и другие.

При поддержке «Норникеля» состоялся Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»

Для гостей саммита работала «Зелёная гостиная». Эксперты там представили свои проекты по сохранению природы. Основные темы обсуждения: внедрение международных стандартов по сохранению биоразнообразия, экотуризм и рост антропогенной нагрузки, мультибрендовое волонтёрство, экопросвещение, цифровизация и роль эковолонтёрства в экологической стратегии компаний, системное сотрудничество бизнеса и некоммерческих организаций.

В программу «Сибирской перспективы» вошла презентация лучших эковолонтёрских кейсов от активных сотрудников крупнейших российских бизнес-структур в формате TEDх.

— Мы можем и должны давать возможности для того, чтобы наши сотрудники реализовывались не только на производстве, и корпоративное волонтёрство — один из инструментов для этого. Больше шести лет мы развиваем программу «Комбинат добра». В первые годы в экомарафонах участвовало около 30 команд, на сегодняшний день — свыше 100 команд и более 1 000 сотрудников, — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Также лидерами изменений была проведена креативная сессия «Точка ESG». Затем началась работа волонтёрских команд в фанпарке «Бобровый лог» и национальном парке «Красноярские Столбы». Эковолонтёры «Комбината добра» из Заполярного, Никеля, Мончегорска, Читы, Норильска, Москвы, Саратова и Красноярска вместе с волонтёрами других компаний провели благоустройства нацпарка. Рядом с канатной дорогой фанпарка «Бобровый лог» была создана инклюзивная смотровая площадка, установлены лавочки и пункт раздельного сбора отходов. Волонтёры также продлили экотропу на 70 метров, где появилась орнитологическая площадка. Демонтировали старое заброшенное здание бывшей станции канатной дороги.

При поддержке «Норникеля» состоялся Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»

— В 2018 году сотрудники фанпарка и эковолонтёры «Норникеля» начали строить настильную экотропу. В этом году мы продолжили строительство тропы, создали площадку, где можно наблюдать за птицами, усовершенствовали систему раздельного сбора мусора. Теперь маломобильные жители смогут полюбоваться на город с благоустроенной инклюзивной площадки. Наше сотрудничество идёт на пользу нацпарку и делает более привлекательным для гостей фанпарк, — поделилась Елена Гаврилова, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог».

— Спасибо компаниям и волонтёрам, которые помогают особо охраняемым территориям. С «Норникелем» сотрудничество началось в 2010 году с совместной уборки мусора, уже тогда мы понимали важность формирования правильного экологического мышления, — прокомментировал Вячеслав Щербаков, директор национального парка «Красноярские Столбы».

Стоит отметить, что «Норникель» уже более 10 лет оказывает поддержку заповедникам и национальным паркам России по изучению и сохранению редких и исчезающих видов животных, занесённых в Красную книгу России.

Фото: "Норникель"

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