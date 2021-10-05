При поддержке «Норникеля» состоялся Международный экологический саммит «Сибирская перспектива»

В Красноярске состоялся первый Международный экологический саммит «Сибирская перспектива» и экослёт волонтёров «Норникеля».

Организаторы: «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство». Партнёры: ассоциация «Национальная сеть Глобального договора», Общественная палата Российской Федерации, экоцентр «Заповедники». Тема эковолонтёрства становится критически важной для всего мира, и у «Норникеля» есть важнейшие компетенции в этом вопросе.

Участниками саммита стали свыше 50 международных и российских экспертов и более 70 волонтёров. Они обсудили возможности развития корпоративного эковолонтёрства в России, а также новые подходы к программам сохранения биоразнообразия.

Главные темы: вопросы экологической повестки в разрезе целей устойчивого развития ООН и роль корпоративного волонтёрства в реализации экологических стратегий компаний. «Норникель» включён в мировую ESG-повестку, в том числе в основные экологические инициативы: сохранение биоразнообразия и инвестиции в оптимизацию управленческой структуры и в человеческий капитал.

В деловой части программы эксперты обменялись опытом и наилучшими практиками сохранения природы и приобщения сотрудников к экологическим активностям.

— В «Норникеле» разработана грандиозная экологическая стратегия, которая включает в себя и анализ существующих показателей в области экологии, и комплекс мероприятий, позволяющие нам за 10 лет добиться того, что мы будем полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов. К 2030 году займём лидирующую позицию в отрасли в области экологии и реализации зелёной повестки, — отметил Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

— Экологическая политика приобретает для компании «Норникель» всё большую важность. Была принята и утверждена экологическая стратегия. Один из её компонентов — биоразнообразие. Ещё компания делает многое для достижения всех 17 целей устойчивого развития ООН. Наиболее приоритетные сейчас — климат, устойчивое развитие территорий присутствия, индустриальное развитие, здоровье и благополучие сотрудников и жителей городов. Вокруг них сгруппированы наши большие стратегии и инвестиционные программы, — рассказала Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля».

В обсуждении актуальных вопросов целей устойчивого развития ООН участие приняли учёные РАН, директора российских особо охраняемых природных территорий, представители власти и топ-менеджеры различных компаний: «НОВАТЭК», «СИБУР», МТС, «Сахалин Энерджи», РЖД, «Леруа Мерлен», СберБанк, Росатом, «Филип Моррис» и другие.

Для гостей саммита работала «Зелёная гостиная». Эксперты там представили свои проекты по сохранению природы. Основные темы обсуждения: внедрение международных стандартов по сохранению биоразнообразия, экотуризм и рост антропогенной нагрузки, мультибрендовое волонтёрство, экопросвещение, цифровизация и роль эковолонтёрства в экологической стратегии компаний, системное сотрудничество бизнеса и некоммерческих организаций.

В программу «Сибирской перспективы» вошла презентация лучших эковолонтёрских кейсов от активных сотрудников крупнейших российских бизнес-структур в формате TEDх.

— Мы можем и должны давать возможности для того, чтобы наши сотрудники реализовывались не только на производстве, и корпоративное волонтёрство — один из инструментов для этого. Больше шести лет мы развиваем программу «Комбинат добра». В первые годы в экомарафонах участвовало около 30 команд, на сегодняшний день — свыше 100 команд и более 1 000 сотрудников, — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Также лидерами изменений была проведена креативная сессия «Точка ESG». Затем началась работа волонтёрских команд в фанпарке «Бобровый лог» и национальном парке «Красноярские Столбы». Эковолонтёры «Комбината добра» из Заполярного, Никеля, Мончегорска, Читы, Норильска, Москвы, Саратова и Красноярска вместе с волонтёрами других компаний провели благоустройства нацпарка. Рядом с канатной дорогой фанпарка «Бобровый лог» была создана инклюзивная смотровая площадка, установлены лавочки и пункт раздельного сбора отходов. Волонтёры также продлили экотропу на 70 метров, где появилась орнитологическая площадка. Демонтировали старое заброшенное здание бывшей станции канатной дороги.

— В 2018 году сотрудники фанпарка и эковолонтёры «Норникеля» начали строить настильную экотропу. В этом году мы продолжили строительство тропы, создали площадку, где можно наблюдать за птицами, усовершенствовали систему раздельного сбора мусора. Теперь маломобильные жители смогут полюбоваться на город с благоустроенной инклюзивной площадки. Наше сотрудничество идёт на пользу нацпарку и делает более привлекательным для гостей фанпарк, — поделилась Елена Гаврилова, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог».

— Спасибо компаниям и волонтёрам, которые помогают особо охраняемым территориям. С «Норникелем» сотрудничество началось в 2010 году с совместной уборки мусора, уже тогда мы понимали важность формирования правильного экологического мышления, — прокомментировал Вячеслав Щербаков, директор национального парка «Красноярские Столбы».

Стоит отметить, что «Норникель» уже более 10 лет оказывает поддержку заповедникам и национальным паркам России по изучению и сохранению редких и исчезающих видов животных, занесённых в Красную книгу России.

Фото: "Норникель"