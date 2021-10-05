За месяц за нарушение масочного режима составлено 345 протоколов

В ходе рейдов за сентябрь после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 345 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 2 130 объектов (1 648 объектов торговли, 369 остановочных пунктов, 113 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 491 объекте. Провели с жителями города порядка 2 000 бесед.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости