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Красноярцев приглашают на фестиваль КВН «Кубок равных возможностей»

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Красноярск
09:36 5 Октября 2021
общество, красноярск, квн
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9 октября в 17:00 в ДК «Правобережный» (ул. Коломенская, 25) состоится ежегодная игра КВН — «Кубок равных возможностей» среди команд КВН, участниками которых — молодёжь с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 14 – 35 лет. Команды созданы в муниципальных центрах социального обслуживания населения, центрах культуры и досуга, реабилитационных центрах, молодёжных центрах, общественных организациях, объединениях и других некоммерческих организациях.

Красноярцев приглашают на фестиваль КВН «Кубок равных возможностей»

Тема игры: «Творим, что хотим!». Участники команд покажут выступления до 7 минут. Формат: «Визитная карточка» с музыкальной составляющей.

Будет вестись прямая трансляция, которую можно посмотреть в официальной группе «ВКонтакте» молодёжного центра «Новые имена», а также на YouTube канале молодёжного центра.

Цель мероприятия: включение молодёжи с ограниченными возможностями здоровья во всероссийское движение КВН. Мероприятие проводится с 2017 года молодёжным течением КВН в Красноярске и знаменует собой открытие Школьной лиги КВН.

Организатор Кубка — ММАУ «Молодёжный центр «Новые имена» при поддержке главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска и главного управления молодёжной политики и туризма администрации города Красноярска.

Контактная информация:

Евгения Петрова, организатор мероприятия, тел.: +7-923-291-60-66

Стефания Сергеева, начальник отдела позиционирования ММАУ МЦ «Новые имена», тел.: +7-965-912-19-46.

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