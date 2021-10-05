5 октября
Красноярск
погода -2 °C
72.92
 
€ 84.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершился ремонт перекрёстка улиц Монтажников и Алёши Тимошенкова

Главная Общество
Красноярск
09:50 5 Октября 2021
общество, дороги, ремонт, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Ремонт перекрёстка начался в мае. Сложный участок, где в пяти местах пересекаются улицы, был переустроен кардинально. Работу вели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края. 

Дорожники построили две кольцевые развязки, установили освещение, новые знаки, сделали разметку и пешеходные переходы, технические тротуары. Для остановок общественного транспорта выполнили обустройство двух заездных карманов.

Также благодаря нацпроекту работы проводились на улице Павлова, участках дорог по улицам Маерчака и Калинина. На двух последних объектах ремонт закончат 30 ноября.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на фестиваль КВН «Кубок равных возможностей»

Красноярцев приглашают на фестиваль КВН «Кубок равных возможностей»

5 Октября 2021 г.
В нём участвует молодёжь с ограниченными возможностями здоровья
Новости Красноярска: На канском лигнинохранилище начались изыскательные работы

На канском лигнинохранилище начались изыскательные работы

5 Октября 2021 г.
Специалисты уже составили фотоплан объекта и взяли образцы лигнина и почвы
Новости Красноярска: В Зеленогорске женщина сбила на зебре пешехода и собаку

В Зеленогорске женщина сбила на зебре пешехода и собаку

5 Октября 2021 г.
Мужчина доставлен в больницу с серьёзными травмами, собака погибла на месте
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 24 человека

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 24 человека

4 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов - 374
Новости Красноярска: В Красноярском крае глава сельсовета продал 5,5 га промышленной земли за 50 тысяч рублей

В Красноярском крае глава сельсовета продал 5,5 га промышленной земли за 50 тысяч рублей

4 Октября 2021 г.
При этом рыночная стоимость – 4,5 миллионов рублей
Новости Красноярска: Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие ранее по выходным дням, стали ежедневными

Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие ранее по выходным дням, стали ежедневными

4 Октября 2021 г.
С 4 октября увеличилась частота курсирования дневных электропоездов
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

1 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Полиция нашла избитую на Лесопарковой девушку

Полиция нашла избитую на Лесопарковой девушку

1 Октября 2021 г.
От претензий она отказалась, но виновника всё равно накажут
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru