В Красноярске завершился ремонт перекрёстка улиц Монтажников и Алёши Тимошенкова

Ремонт перекрёстка начался в мае. Сложный участок, где в пяти местах пересекаются улицы, был переустроен кардинально. Работу вели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Дорожники построили две кольцевые развязки, установили освещение, новые знаки, сделали разметку и пешеходные переходы, технические тротуары. Для остановок общественного транспорта выполнили обустройство двух заездных карманов.

Также благодаря нацпроекту работы проводились на улице Павлова, участках дорог по улицам Маерчака и Калинина. На двух последних объектах ремонт закончат 30 ноября.