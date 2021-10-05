В Зеленогорске женщина сбила на зебре пешехода и собаку

1 октября в районе 21 часа, 47-летняя автоледи на Toyota Allion, осуществлявшая коммерческую перевозку пассажира, сбила 71-летнего мужчину, который в этот момент переходил с собакой проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение, его собака погибла на месте. Водитель Toyota и пассажир не пострадали.

За последние полгода женщина-водитель трижды привлекалась к ответственности за превышение скорости. Штрафы она не оплатила.

В результате ДТП в отношении неё составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу, управление транспортным средством без ремня безопасности, осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание —до двух лет лишения свободы.

Фото: vk.com/kraschp