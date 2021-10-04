В Красноярском крае глава сельсовета продал 5,5 га промышленной земли за 50 тысяч рублей

Прокуратура Красноярского края выявила нарушения в одной из администраций Емельяновского района.

Проверка установила, что глава Солонцовского сельсовета продал местному жителю участок земли за 50 тысяч рублей. 55 гектаров относились к промышленным и по рыночным ценам стоили около 4 миллионов рублей. Продажа участка была возможна только с помощью торгов.

В итоге бюджет не получил денег от продажи, а другие граждане – реализовать своё право на приобретение указанного участка на законных основаниях.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование находится на контроле прокуратуры. Заключённая с землёй сделка признана недействительной.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости