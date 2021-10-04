Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие ранее по выходным дням, стали ежедневными

С 4 октября на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск увеличилась частота курсирования дневных электропоездов.
Теперь по будням пассажиры могут воспользоваться двумя дополнительными маршрутами, которые ранее курсировали только в выходные дни.
Из Красноярска отправление в 11:34, прибытие в Дивногорск в 12:36.
Из Дивногорска отправление в 12:46, прибытие в Красноярск в 13:48.
Время указано местное.
С учетом добавленных в расписание электричек количество рейсов на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск в рабочие дни достигло 15-ти.
Объемы движения на дивногорском направлении наращиваются КрасЖД и компанией «Краспригород» с учетом роста маятниковой миграции и туристических потоков.
Число маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».
Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.