В Красноярске закрылась ярмарка «Цветочная симфония»

В Красноярске закрылась выставка-продажа «Цветочная симфония». В течение всего лета горожане и могли купить саженцы и цветы, а также поучаствовать в мастер-классах. Проходила ярмарка в сквере имени А.С. Пушкина, пишут gornovosti.ru.

Были и тематические выставки, к примеру «Бал флоксов». Часть событий прошла в Центральном парке, например, городская ярмарка «День садовода».

«Горожане уже привыкли к тому, что каждую пятницу в сквере Пушкина можно купить красивые цветы или просто полюбоваться ими. Поэтому мы планируем, что работа выставки продолжится и в следующем году», – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Всего в этом сезоне выставку-продажу «Цветочная симфония» посетили более 2 500 человек.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости