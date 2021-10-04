3 и 4 октября в Красноярском крае пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

Два дня в Ачинске, Железногорске и Красноярске будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. В этом году исследование проводится с помощью новых тестов. Они диагностируют заражение ВИЧ уже через 2 недели после контакта.

Пункты работают:

Ачинск: 3 октября, с 12.00 до 18.00, на площади возле торгового центра «Причулымье»;

Железногорск: 3 октября, с 12.00 до 18.00, около спорткомплекса «Труд» по ул. Свердлова, 1;

Красноярск: 4 октября, с 12.00 до 18.00, на Театральной площади.

Кроме этого, можно проконсультироваться у специалистов по лечению и профилактике заболевания.

«Акция пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер: будут использоваться средства индивидуальной защиты, и также будет проходить дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого», - сообщает министерства здравоохранения края.

Фото: © Александр Гальперин / РИА Новости