В красноярском кардиоцентре проведена первая с начала пандемии пересадка донорского сердца

Из федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения РФ (г. Красноярск) выписан 58-летний мужчина, ему пересадили донорское сердце.

Предыдущая операция по пересадке сердца сделана в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в 2019 году. Когда началась пандемия, донорские базы были перепрофилированы под инфекционные госпитали. Только спустя полтора года красноярские кардиохирурги вновь пересадили донорское сердце, пациентом стал Андрей Петрович. Его единственный выход был — пересадка сердца, так как его история — два инфаркта, аорто-коронарное шунтирование и имплантация 4 стентов, фракция выброса (сократительная способность сердца) — 20 процентов, диагноз — ишемическая кардиомиопатия, сообщается на сайте Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Андрей Петрович работает водителем, первый инфаркт случился 9 мая 2003 года.

— Пришёл на работу, стало плохо, увезли на скорой, — рассказал мужчина. — Через четыре месяца второй инфаркт. Я понимал, что со мной что-то происходит, раньше весь день дрова колол и ничего, а потом четыре чурки расколешь и задыхаешься. Тогда мне было 40 лет. В этом году совсем плохо стало, думал всё… Попал на приём в Кардиоцентр весной, а уже в сентябре вечером долгожданный звонок — приезжайте, есть донор. Я примчался из Емельяново в кардиоцентр. Страшно не было. Врачам безмерно благодарен! Я ещё сполна не осознал работу нового сердца, это же не в машине запчасть поменять. Это сердце! Самая большая мечта — жить, и не быть обузой для близких, на работу выйти.

Сейчас у Андрея Петровича началась вторая жизнь. При этом первая норовила закончиться в любой момент.

— Сложность была в том, что у пациента уже была открытая операция на сердце и значительную часть времени у нас занял повторный доступ. Общая продолжительность операции — 7 часов. Коронавирусная инфекция сказалась на работе всех направлений в медицине, но особенно на трансплантологии. Как только появился донор, который подошёл нашему пациенту, мы не могли упустить эту возможность. Всего мы выполнили 15 операций по пересадке донорского сердца. Двое из наших пациентов с пересаженным сердцем, перенесли COVID-19, удалось пройти этот этап успешно. Постоянно были на связи и корректировали терапию. Лист ожидания постоянно пополняется, будем работать. Хорошие результаты в трансплантации сердца — заслуга всей команды, которая чётко и профессионально выполняет вмешательства высшей категории сложности, — рассказал Дмитрий Буянков, заведующий кардиохирургическим отделением № 3.

Отметим, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения России г. Красноярск выполняет весь спектр кардиохирургических вмешательств взрослым и детям, в том числе и новорождённым. За 11 лет работы удалось внедрить и поставить на поток операции высшей категории сложности, сохраняя низкий уровень летальности и высокое качество оперативного лечения.

Первую пересадку сердца выполнили 28 июля 2017 года, шли к ней почти три года. Специалисты обучались в Москве, в национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. В 2016 году для операций по трансплантации сердца уже была готова команда из шести человек: кардиологов, хирургов, реаниматологов. В 2017-м Министерство здравоохранения РФ включило красноярский кардиоцентр в реестр учреждений, имеющих право заниматься трансплантацией.

Параллельно составляли так называемый лист ожидания. Дело в том, что есть пациенты с критической сердечной недостаточностью, которым уже проведены всевозможные хирургические и иные вмешательства, но они не помогли, и других вариантов, кроме как пересадка сердца, у этих людей нет. На 28 июля 2017 года в листе ожидания таких больных было около десятка. Когда появился первый донор, в кардиоцентре сразу же подобрали пациента, наиболее подходящего по группе крови и антропометрическим данным.

При тяжёлой сердечной недостаточности, когда все остальные способы лечения не приносят ожидаемого результата, но при этом состояние относительно стабильно, может подойти операция по трансплантации сердца. Пересадка сердца — это сложная операция, занимающая от 4 до 10 часов. В настоящее время уровень развития кардиохирургии и кардиореанимации позволяет получать положительный исход операций по пересадке сердца более чем в 70 % случаев.

Фото: krascor.ru