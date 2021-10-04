Жители одного из домов Норильска делят квартиры с крысами

Жительница Норильска уже год ведёт борьбу с грызунами в квартире. По её словам, крысы появились год назад, когда управляющая компания обрабатывала специальным раствором подъезды в доме. Проводить дератизацию в квартире в УК отказались, поэтому зверьки побежали туда где безопаснее.

«В управляющей нам сказали, что они этим не занимаются. Посоветовали смириться, как в других домах. Мы самостоятельно начали травить их. Вот недавно вскрыли полы, там четыре крысы мёртвых. Мы вызвали управляющую, чтобы она составила акт. Пришли представители управляющей, сказали, что крыс у нас быть не может. Но когда мы им показали трупы, они всё-таки согласились. Но отказались составлять акт, что крысы есть, они нанесли ущерб, и нужно их потравить», – рассказала хозяйка.

С приходом зимы крысы вновь вернулись. Женщина рассказала, что в Роспотребнадзоре отказались проводить экспертизы. Сейчас норильчанка намерена обращаться в суд.

Фото: Newslab