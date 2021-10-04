4 октября
Красноярск
погода +1 °C
72.92
 
€ 84.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители одного из домов Норильска делят квартиры с крысами

Главная Общество
Красноярск
16:15 4 Октября 2021
норильск, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

Жительница Норильска  уже год ведёт борьбу с грызунами в квартире. По её словам, крысы появились год назад, когда управляющая компания обрабатывала специальным раствором подъезды в доме. Проводить дератизацию в квартире в УК отказались, поэтому зверьки побежали туда где безопаснее.

«В управляющей нам сказали, что они этим не занимаются. Посоветовали смириться, как в других домах. Мы самостоятельно начали травить их. Вот недавно вскрыли полы, там четыре крысы мёртвых. Мы вызвали управляющую, чтобы она составила акт. Пришли представители управляющей, сказали, что крыс у нас быть не может. Но когда мы им показали трупы, они всё-таки согласились. Но отказались составлять акт, что крысы есть, они нанесли ущерб, и нужно их потравить», – рассказала хозяйка.

С приходом зимы крысы вновь вернулись. Женщина рассказала, что в Роспотребнадзоре отказались проводить экспертизы. Сейчас норильчанка намерена обращаться в суд.

Фото: Newslab

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 24 человека

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 24 человека

4 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов - 374
Новости Красноярска: В Красноярском крае глава сельсовета продал 5,5 га промышленной земли за 50 тысяч рублей

В Красноярском крае глава сельсовета продал 5,5 га промышленной земли за 50 тысяч рублей

4 Октября 2021 г.
При этом рыночная стоимость – 4,5 миллионов рублей
Новости Красноярска: Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие ранее по выходным дням, стали ежедневными

Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие ранее по выходным дням, стали ежедневными

4 Октября 2021 г.
С 4 октября увеличилась частота курсирования дневных электропоездов
Новости Красноярска: В Красноярске закрылась ярмарка «Цветочная симфония»

В Красноярске закрылась ярмарка «Цветочная симфония»

4 Октября 2021 г.
В этом году её посетило более 2 500 человек
Новости Красноярска: 3 и 4 октября в Красноярском крае пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

3 и 4 октября в Красноярском крае пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

4 Октября 2021 г.
В Красноярске тест можно пройти на Театральной площади до 18:00
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина заплатила за интимное видео мужа 7 тысяч рублей

В Красноярском крае женщина заплатила за интимное видео мужа 7 тысяч рублей

4 Октября 2021 г.
Мужчина познакомился в эротическом чате с шантажисткой
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

1 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Новости Красноярска: В Красноярском крае построят шесть медицинских объектов

В Красноярском крае построят шесть медицинских объектов

29 Сентября 2021 г.
Финансирование по программе «Развитие здравоохранения» в 2022 году - 92,8 млрд руб.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru