В Красноярском крае женщина заплатила за интимное видео мужа 7 тысяч рублей

Жительница Железногорска заплатила 7 тысяч рублей, желая уберечь супруга от позора. 33-летний мужчина познакомился в одном из эротических чатов с девушкой, которая записала их интимное онлайн-общение на видео, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Шантажистка связалась с 27-летней супругой и потребовала 20 тысяч рублей, иначе запись увидят коллеги и знакомые семьи.

«Семейная пара выполнила условие злоумышленницы, уменьшив при этом сумму до 7 тысяч, после чего обратились в полицию», – рассказали в ведомстве.

Следователи ищут вымогательницу. Ей грозит лишение свободы на срок до четырёх лет по статье 163 УК РФ. В переписке девушка сообщила, что это «её заработок», так что жертв может быть больше.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости