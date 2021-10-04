Красноярская железная дорога предложила предприятиям региона стать поставщиками инновационных проектов

В Красноярске состоялась стратегическая сессия программы «КЖДСтартап», которая поможет предприятиям региона внедрить на Красноярской железной дороге проекты, отвечающие её инновационным запросам.

В работе сессии, организованной КрасЖД совместно с компанией YellowRockets, приняли участие представители региональных властей, научной среды и бизнес-сообщества, в том числе инжиниринговых компаний и субъектов малого и среднего бизнеса Красноярского края, реализующих проекты в сфере высоких технологий.

«У железной дороги есть потребность в инновациях в самых разных сферах: цифровизация, безопасность, альтернативные источники энергии, пассажирская и грузовая логистика. Наша задача – выработать механизм взаимодействия региональных предприятий, у которых имеются технологические решения для холдинга РЖД, с нашим производственным блоком, – отметил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. – Это позволит талантливым разработчикам внедрить на КрасЖД свои проекты».

Региональная инновационная площадка «КЖДСтартап» будет функционировать в октябре – ноябре: организаторы ждут заявок от предприятий и университетов, осуществляющих научные исследования и технологические разработки на территории Красноярского края.

«Подобные программы создают условия для энергетического и информационного обмена между крупными компаниями и региональной научной и бизнес-средой, – подчеркнул министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. – Потенциал края в сфере инноваций очень высок, и он может быть использован в таких крупных транспортных холдингах, как РЖД, для того, чтобы создавались и внедрялись новые производства и новые технологии».

Отметим, что все подробности о мероприятиях программы и условиях участия можно узнать на сайте KZDStartUp.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД