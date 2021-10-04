В Красноярске ищут пропавшего подростка с серёжками в ухе

В Красноярске продолжают искать 17-летнего Дмитрия Флоря, пропавшего неделю назад. Сообщается, что мальчик ушёл из общежития по улице Волгоградской и не вернулся. Особой приметой парня были серьги в ухе, одна из которых – в форме креста.

«На момент обращения матери юноши в правоохранительные органы и в настоящее время телефон разыскиваемого недоступен», – рассказали следкоме.

По данным следователей, юноша отправился на прогулку 28 сентября. Следующей ночью парень находился на Октябрьском мосту, откуда разместил фотографию в соцсети и в ходе общения по мобильному сообщил приятелям, что гуляет.

Поисками Дмитрия занимается полиция и волонтёры, ориентировку распространяют в социальных сетях. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего юноши или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (391) 227-06-45, 8 (391) 213-78-06 или 02.