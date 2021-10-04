«Норникель» помог купить новые автобусы для Дудинки

«Норникель помог закупить два новых автобуса для Дудинки. Техника адаптирована для работ в северных условиях и стала важным обновлением пассажирского автопарка в столице полуострова Таймыр.

«Для нас каждый новый автобус очень важен. Это новые современные машины, удовлетворяющие всем современным требованиям. Наша работа будет более эффективной, а для жителей города появление комфортного транспорта будет приятно. А благодаря усилиям детей Таймыра они приобрели оригинальный внешний вид», – директор «Пассажиравтотранса» Олег Батурин.

Покупка автобусов — часть пятилетней программы «Норникеля» по поддержке коренных малочисленных народов Таймыра. На эти цели компания выделила 2 млрд. рублей.

Автобусы украсили рисунками шести детей из оленеводческих семей тухардской тундры, победивших в конкурсе к 90-летию Таймыра. Ежегодно дудинские транспортники перевозят больше 113 000 пассажиров. Всего в Дудинке с учетом поступивших автобусов будет курсировать 11 ед. техники по трем городским и двум междугородним маршрутам.

«Такие проекты при поддержке компании не только помогают обновлять город и его инфраструктуру, но и позволяют включаться в развитие городского пространства детям из таймырских поселков. Для Дудинки это первый такой опыт, и он очень удачный», — подчеркнула руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Фото: Норникель