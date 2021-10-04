В Дивногорском техникуме лесных технологий открыли новую экозону

В Дивногорске появилось новое общественное пространство. Экозона «Кубовый ручей» создана на средства грантового конкурса компании En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, на территории дивногорского лесного техникума.

Для этого с июня по сентябрь больше ста волонтёров расчищали русло ручья и окружающий берег от мусора, а затем помогли оформить три тропы: установили пешеходные мостики, авторские скамейки и информационные стенды.

Кроме этого, во время уборки нашли несколько ценных деревьев: дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный. Для экотропы от вандалов поставили фото-ловушки.

Фото: En+ Group