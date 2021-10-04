В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Спортивный комплекс располагается на территории спортивной школы олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева (Авиагородок, 2). В этой части города нет больших спортивных объектов, а новых жилых домов много. Площадка также позволит более эффективно тренировать воспитанников школы единоборств.

Построен спортивный объект по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», на создание которого выделено 33,4 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) включает в себя площадки для игры в волейбол, баскетбол, для занятий воркаутом, футбольное поле 30*60 метров, беговые дорожки с искусственным прорезиненным покрытием. Также установлены светодиодные светильники, уличные тренажёры, трибуны.

— Уверен, что при поддержке федерального бюджета в следующем году появятся ещё несколько таких объектов на территории региона, — отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Еще один ФОКОТ строится в Железногорске. Стоимость железногорского ФОКОТа — 41,7 млн рублей.

Фото: krskstate.ru