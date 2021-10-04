2,5 млн рублей получили 12 творческих коллективов из Красноярского края

Финансовую поддержку на проведение концертов и фестивалей в этом году получили 12 коллективов художественной самодеятельности: Назаровский духовой оркестр, вокальный ансамбль «Берегиня» (Туруханский район), хореографический ансамбль «Ангарята» (Богучанский район), хор «Славица» (Большеулуйский район), ансамбль шумовых инструментов «Славица» (Балахтинский район), театр-студия «Ра вестник» (Шушенский район), Красноярский фольклорный ансамбль «Жаворонушки», Большеуринский хор (Канский район), хор «Лейся, песня» (Каратузский район), Минусинский ансамбль народных инструментов «Тройка», ансамбль песни и танца «Хотугу сулус» (Эвенкийский муниципальный район), народный ансамбль народной песни «Жар-птица» (Емельяновский район), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Финансовая поддержка в размере 2,5 млн рублей выделена по региональной программе «Развитие культуры и туризма» нацпроекта «Культура».

— С 2019 года субсидии получили уже 36 коллективов Красноярского края. Поддержка самодеятельных коллективов и ансамблей необходима, и национальный проект открывает для этого хорошие возможности, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Фото: mayaksevera.ru