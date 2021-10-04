В нацпарке «Красноярские Столбы» появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами

Первая смотровая площадка для наблюдения за птицами появилась в национальном парке в преддверии Всемирного дня защиты животных. Она расположена со стороны Фанпарка по Каштаковской тропе. Об этом рассказали в официальной группе «Вконтакте» национального парка «Красноярские Столбы».

Орнитологическая площадка с силуэтами птиц построена в рамках Экосаммита «Сибирская перспектива» при поддержке благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» российскими волонтёрами. Также они заменили вывеску национального парка со стороны Фанпарка «Бобровый лог», установили стенды с советами по бердвотчингу, продолжили благоустройство экотропы.

Фото: vk.com/npkrasstolby