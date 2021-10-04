В Красноярском крае стартует Неделя учителя

В Красноярском крае стартовала Неделя учителя. С 4 по 10 октября по всей России пройдут акции, посвящённые профессии педагогов. Краевых учителей специальный телепроект – поздравления от имени Правительства края, интервью с экспертами, сюжеты о работниках и руководителях учебных организаций и концертные номера. Трансляция пройдёт сегодня на телеканале «Енисей» в 17.00.

«Цель проведения Недели учителя – показать важность труда педагогов и поблагодарить их за верность выбранной профессии», – рассказывает министр образования края Светлана Маковская.

Отметим, что для работающих в Красноярском крае педагогов действует ряд мер поддержки.

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в школы прибыли 23 педагога – победители конкурсов 2020 и 2021 годов. Все получили служебное жильё, либо арендное, за счёт бюджета муниципалитета, а также получат по одному миллиону рублей;

Педагоги могут компенсировать до 70% стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение, а работающие с одарёнными детьми получают премию от 50 до 120 тысяч рублей.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости