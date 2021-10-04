В Красноярском крае наблюдается рост заболевания коронавирусной инфекцией

Третью неделю в регионе продолжается подъём заболеваемости ОРВИ, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора. Началось и увеличение числа заболевших COVID-19. Рост наблюдается во всех возрастных группах, но наибольший — среди людей от 18 до 29 лет и среди тех, кому больше 65 лет.

Как напомнил Дмитрий Горяев, санитарный врач Красноярского края, лучший и пока единственный способ уберечься от опасных последствий заболевания — иммунизация. Также нужно строго соблюдать масочный режим и стараться избегать посещения мест массового скопления людей.

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