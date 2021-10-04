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Молодёжное правительство Красноярского края вновь возглавило всероссийский рейтинг

Главная Общество
Красноярск
13:20 4 Октября 2021
общество, правительство, молодежь, красноярск
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, молодые лидеры в десятый раз получили награду «Лучшее молодёжное правительство» и в четвёртый — «Лучшая медиаактивность».

Участие приняли представители молодёжных правительств из 65 субъектов Российской Федерации. Оценивались: проектно-программная деятельность, кадровая работа, экспертно-аналитическая деятельность, организация работы на муниципальном уровне, внешнее взаимодействие и медиаактивность. Итоги работы за 2020 – 2021 гг. подвели 2 октября на XIII Всероссийском съезде Ассоциации молодёжных правительств РФ.

— Эти награды показывают нашу преемственность с предыдущими составами. Наши неизменные задачи — развивать молодёжь и регион через реализацию проектов и транслировать свой опыт на всю Россию, — отметил Евгений Гаврилов, председатель молодёжного правительства Красноярского края.

Также в рамках съезда делегаты назначили Евгения Гаврилова на должность координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу.

Фото: © my.krskstate.ru

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