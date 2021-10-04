У красноярского ТРЦ произошёл конфликт со стрельбой

У одного из красноярских ТРЦ произошёл конфликт со стрельбой. Как следует из сообщения на сайте краевого МВД, отношения выясняли подростки. Очевидцами стали майор Мария Акшумова и следователь Анастасия Кузнецова, проходившие повышение квалификации в Сибирском юридическом институте МВД России.

«Услышав несколько звуков, похожих на выстрелы, сотрудницы ОВД поняли, что один из парней стал жертвой преступления и приняли решение незамедлительно вмешаться. В результате полицейские задержали одного из нападавших (ещё двое скрылись)», — уточнили в ведомстве.

Оказалось, что причиной стал вейп: пострадавший разместил объявление о продаже в интернете, на которое откликнулись злоумышленники. Они отобрали товар и несколько раз выстрелили в парня, предположительно, из газового пистолета.

Девушки оказали помощь 15-летнему подростку и сообщили о происшествии в дежурную часть. Прибывшие на место сотрудники задержали остальных преступников. Материалы дела переданы в следком Красноярского края и Республики Хакасия для принятия процессуального решения.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости Полиция