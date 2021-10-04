В сентябре за медицинской помощью в красноярскую больницу № 20 обратились более 10 тысяч человек

За медицинской помощью в сентябре в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 20 имени И.С. Берзона обратились 10 182 человека (41 % из них — дети. 44 % обратившихся были доставлены бригадами скорой медицинской помощи). Госпитализированы 2 822 пациента, в том числе планово — 582. Остальным помощь оказана амбулаторно, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

1 029 операций провели хирурги, из них 325 — детям.

1 367 пациентов были проконсультированы по направлениям от лечащих врачей амбулаторно-поликлинической сети.

В родильном доме 20-й больницы родились 200 детей, в том числе 63 с помощью кесарева сечения. Самый крупный ребёнок родился весом 4 600 граммов, самый маленький — 2 050 граммов.

В стационаре больницы на лечении находятся 1 107 пациентов, в том числе 281 — в базовом инфекционном госпитале.

Фото: kraszdrav.ru