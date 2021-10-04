В службу «112» поступило свыше 1,6 миллиона звонков

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, с начала года на «112» поступило более 1,6 миллиона звонков и более 16 тысяч SMS-сообщений.

Звонить можно для получения экстренной помощи от пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, «Антитеррора».

Единый номер вызова экстренных оперативных служб действует в Красноярском крае в тестовом режиме с декабря 2019 года. До конца года систему переведут в постоянную эксплуатацию. В мае в Красноярске начал работу резервный центр обработки вызовов, а в Норильске — дополнительный центр.

В регионе работает и мобильное приложение «Система оповещений – 112», с помощью которого можно звонить на номер 112 и отправлять сообщения, заполнив анкету. В сообщение будут добавлены координаты заявителя при включённой геолокации.

Кстати, мобильное приложение заняло второе место на Всероссийском конкурсе проектов «ПРОФ-IT.2021» в номинации «Безопасная городская среда».

Фото: © Сергей Пивоваров / РИА Новости