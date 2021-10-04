18 человек спасли пожарные за неделю

С 27 сентября по 3 октября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили свыше 1 000 выездов, из них 113 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 18 человек вывели из огня. Сотрудники Главного управления не допустили гибели людей на пожарах.

На тушения привлекались 859 человек личного состава и 267 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 10 раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 21 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 16 жителей Красноярского края.

31 выезд совершили поисково-спасательные формирования, в 7 случаях оказывалась помощь, спасено 3 человека.