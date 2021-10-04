Общественники оценили качество ремонта автодороги Уяр – Запасной Имбеж

Завершился первый этап работы по ремонту на дороге Уяр - Запасной Имбеж. Специалисты Рыбинского филиала АО «КрайДЭО» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» восстановили асфальтобетонное покрытие и обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Представители общественного контроля дорожных работ побывали на этой дороге. Они оценили состояние дорожного покрытия и обочин, совместно с представителями подрядчика и куратором от краевого управления дорог произвели замеры. Замечаний к результатам работ не было, сообщается на сайте КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

В 2022 году на автодороге Уяр - Запасной Имбеж в планах восстановить ещё порядка 4,5 км дорожного покрытия. Всего отремонтирован будет участок с 4 по 9 километр. Общий объём финансирования — 34 млн рублей (из федерального и краевого бюджетов).

Фото: krudor.ru