Пенсии по инвалидности продлят до весны

Пенсии по инвалидности автоматически продлят до 1 марта 2022 года, говорится на сайте Пенсионного фонда. Изменения коснулись не только уже существующих начислений. Присвоение новых теперь происходит без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Все документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами и реабилитацией, поступают в учреждения с помощью электронной системы.

Порядок определения нетрудоспособности для пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания также продлён. Отметим, что временный порядок был введен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, затем продлевался дважды – до 1 октября текущего года.

В России выплачивается три вида пенсий по инвалидности - страховая, государственная и социальная. Сегодня выплаты получают почти 12 млн. россиян, из которых 57% - женщины и 43% - мужчины.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости