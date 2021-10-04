В Красноярске мужчина совершил серию краж, открыв отвёрткой более десяти дверей

Следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего красноярца в 13 кражах, совершённых с незаконным проникновением в офисные помещения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Кражи мужчина совершал с января по май. Он похищал бытовую технику, электроинструменты, деньги. Сумма ущерба — более 900 тысяч рублей.

Злоумышленник выбирал офисы на первом этаже с пластиковыми дверями. Как рассказал задержанный, какое-то время он работал установщиком пластиковых окон и поэтому хорошо знал технологию их монтажа и принцип устройства.

Ранее судимого мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание — до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярска.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости