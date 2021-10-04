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Жительница Зеленогорска лишилась 16 500 рублей, заказав через интернет несуществующий товар

Главная Общество
Красноярск
10:40 4 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Дистанционное мошенничество раскрыто.

Жительница Зеленогорска 1972 года рождения сообщила в дежурную часть о том, что в январе 2020 года неизвестные обманом завладели её деньгами.

Как было установлено сотрудниками полиции, потерпевшая заказала на одном из сайтов лазерный уровень по цене ниже рыночной. Женщина совершила оплату по реквизитам, которые пришли ей на электронную почту. Товар ей так никто и не доставил, а «сотрудник интернет-магазина» перестал отвечать на телефонные звонки. Ущерб — 16 500 рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание — лишение свободы сроком до 5 лет.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Москвы 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники полиции советуют гражданам отказаться от необдуманных покупок через интернет. Предварительную оплату товара, как правило, требуют мошенники. Злоумышленники могут предложить услугу наложенного платежа, но при получении товара по почте, вы можете столкнуться с тем, что вам прислали не тот товар, либо низкого качества. Прежде чем что-либо купить, внимательно изучайте сайты, ищите о них отзывы, а, если приобретаете товар на сайте объявлений, отзывы о продавце. Если вас обманули, сообщайте в полицию.

Фото: delovesti.ru

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