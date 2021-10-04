Красноярский недострой на Дубровинского купили за 291,9 млн рублей

Красноярский недострой на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата продали на торгах. Начальная цена лота составляла 288,9 миллиона рублей. Новый владелец – ООО УК "Инвест-Капитал", выкупил здание за 291,9 млн рублей. Как новый владелец распорядится землей, пока неизвестно.

Строительство на этом участке должно было начаться ещё в 2008 году. Первый застройщик хотел возвести здесь 33-этажный жилой комплекс «Штерн-Хаус», но до 2021 года строительство так и не было начато. После конца аренды, по решению суда, землю вернули в собственность города.

Фото: www.sibdom.ru