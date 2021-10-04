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В Солнечном мужчина с топором украл у девушки 150 рублей

Главная Общество
Красноярск
10:15 4 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, нападение
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21-летняя жительница микрорайона Солнечный сообщила в дежурную часть о том, что 2 октября рано утром вышла из дома, к ней подбежал мужчина потребовал отдать ему деньги и ценные вещи, угрожая топором. Испугавшись, девушка отдала ему 150 рублей и две банковские карты, после этого злоумышленник скрылся, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудниками полиции была установлена личность и местонахождение мужчины. Его задержали. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 26-летний житель Красноярска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф

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