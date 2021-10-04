Лучшие шеф-повара Сибири работают в Красноярске

В топ-лист ресторанной премии Wheretoeat Russia вошли одиннадцать ресторанов из Красноярска, пишут Дела.ру.
В числе лучших:
- бистро «All you need» и «Bistrot de Luxe Home»
- ресторан «Истории»
- винный ресторан новой северной кухни «0.75 Please Wine & Kitchen»
- «Trattoria Formaggi»
- «Tunguska»
- «Хозяин Тайги»
- «Чешуя»
- «Булгаков»
- рестораны «Fresco»
- «TIROL»
В топе лучших сибирских шеф-поваров все места достались красноярцам:
- Хайаму Аминову (Fresco, Красноярск),
- Николаю Боброву (Tunguska, Красноярск),
- Роману Киселеву (0.75 please, Красноярск),
- Станиславу Тимофееву (Кухтерин, Томск),
- Роману Чемеренко (Bellini group, Красноярск).
А вот в пятёрке лучших баров не оказалось ни одного из краевой столицы, но в шорт-лист специальной номинации «Сомелье года» попали пятеро красноярцев.
Победители номинаций будут объявлены 5 октября на церемонии Wheretoeat Russia 2021, которая пройдёт в Красноярске.
Фото: Дела.ру