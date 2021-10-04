Лучшие шеф-повара Сибири работают в Красноярске

В топ-лист ресторанной премии Wheretoeat Russia вошли одиннадцать ресторанов из Красноярска, пишут Дела.ру.

В числе лучших:

бистро «All you need» и «Bistrot de Luxe Home»

ресторан «Истории»

винный ресторан новой северной кухни «0.75 Please Wine & Kitchen»

«Trattoria Formaggi»

«Tunguska»

«Хозяин Тайги»

«Чешуя»

«Булгаков»

рестораны «Fresco»

«TIROL»

В топе лучших сибирских шеф-поваров все места достались красноярцам:

Хайаму Аминову (Fresco, Красноярск),

Николаю Боброву (Tunguska, Красноярск),

Роману Киселеву (0.75 please, Красноярск),

Станиславу Тимофееву (Кухтерин, Томск),

Роману Чемеренко (Bellini group, Красноярск).

А вот в пятёрке лучших баров не оказалось ни одного из краевой столицы, но в шорт-лист специальной номинации «Сомелье года» попали пятеро красноярцев.

Победители номинаций будут объявлены 5 октября на церемонии Wheretoeat Russia 2021, которая пройдёт в Красноярске.

Фото: Дела.ру