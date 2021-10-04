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Лучшие шеф-повара Сибири работают в Красноярске

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Красноярск
09:45 4 Октября 2021
красноярск, ресторанный_бизнес, премия
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В топ-лист ресторанной премии Wheretoeat Russia вошли одиннадцать ресторанов из Красноярска, пишут Дела.ру.

В числе лучших:

  • бистро «All you need» и «Bistrot de Luxe Home»
  • ресторан «Истории»
  • винный ресторан новой северной кухни «0.75 Please Wine & Kitchen»
  • «Trattoria Formaggi»
  • «Tunguska»
  • «Хозяин Тайги»
  • «Чешуя»
  • «Булгаков»
  • рестораны «Fresco»
  • «TIROL»

В топе лучших сибирских шеф-поваров все места достались красноярцам:

  • Хайаму Аминову (Fresco, Красноярск),
  • Николаю Боброву (Tunguska, Красноярск),
  • Роману Киселеву (0.75 please, Красноярск),
  • Станиславу Тимофееву (Кухтерин, Томск),
  • Роману Чемеренко (Bellini group, Красноярск).

А вот в пятёрке лучших баров не оказалось ни одного из краевой столицы, но в шорт-лист специальной номинации «Сомелье года» попали пятеро красноярцев.

Победители номинаций будут объявлены 5 октября на церемонии Wheretoeat Russia 2021, которая пройдёт в Красноярске.

Фото: Дела.ру

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