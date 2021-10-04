Сергей Ерёмин рассказал о городском благоустройстве

Об этом рассказал в своём аккаунте Instagram мэр Красноярска.

Лев и Кролики — это новые необычные обитатели Ярыгинской набережной. Сергей Ерёмин считает важным не только благоустраивать общественные пространства для жителей города, но и следить за их состоянием в дальнейшем, улучшать их и развивать. По его словам, такие детали создают настроение.

Завершено благоустройство набережной Качи (Центральный район), скверов на ул. Маерчака (Железнодорожный район), ул. Новгородская и ул. Комарово (Советский район), ул. Тотмина, 23 (Октябрьский район).

В следующем году появятся ещё восемь общественных пространств.

Фото: instagram.com/eremin__krsk