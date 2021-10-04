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В назаровской столовой, где отравились 17 детей, возбудителей инфекций не обнаружили

Главная Общество
Красноярск
09:30 4 Октября 2021
общество, школа, проверка, роспотребнадзор
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Пробы на возбудителей инфекций, взятые Роспотребнадзором в назаровской школьной столовой после массового отравления учеников, оказались отрицательными.

24 сентября в назаровской школе № 1 после обеда пожаловались на боли в животе, рвоту и слабость 17 учащихся из разных классов. Госпитализация детям не понадобилась.

Во время проверки, персонал столовой был отстранён от работы, после того, как проверка показала, что опасностей нет, сотрудники вернулись к работе.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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