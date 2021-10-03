Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

В Москве 87-м году жизни скончался Виктор Плисов. Бывший председатель краевого исполкома внес немалый вклад в развитие Красноярского края.

О смерти государственного и общественного деятеля сообщили в правительстве региона. Официальный портал Красноярского края опубликовал соболезнования родным и близким Виктора Плисова от имени губернатора, законодательного собрания, администрации губернатора и правительства.

«В. В. Плисов внес серьезный вклад в развитие нашего края, становление современной энергосистемы региона. Его выдающийся организаторский талант был востребован в решении самых сложных, ответственных задач», - говорится в сообщении.

Уроженец Майкопа Виктор Плисов возглавлял крайиспоком в 1983-1988 годах. Он курировал возведение Саяно-Шушенской, Майнской, Курейской, Богучанской гидроэлектростанций на Енисее, Березовской ГРЭС, объектов КАТЭКа. В апреле 1988 года Виктора Плисова назначили заместителем министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР – начальником главного управления проектирования и капстроительства. В числе его наград – три ордена Трудового Красного Знамени.

Виктор Плисов был почетным гражданином Красноярского края, принимал активное участие в работе землячества выходцев из региона в Москве.

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