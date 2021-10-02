В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразилось 366 человек

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщают, что за прошедшие сутки коронавирус выявили у 366 жителей региона.

Больше всего, заболевших за сутки зарегистрировали в Красноярске - 72, на втором месте Минусинск - 36, а третьим идет Новоселовский район - 29.

Под медицинское наблюдение краевые медики взяли 2 599 человек за сутки, всего врачи наблюдают 27 081 людей, которые контактировали с больными «ковидом».

А за все время в крае подтверждено 116 775 случаев заболевания «короной». В закрытых городах Железногорске выявлено 9 262 случая заболевания COVID-19, а в Зеленогорске за все время зафиксировали 6 107 случаев заражения.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости