Инспекторы ГИБДД Красноярска напомнили о своевременной смене летних шин на зимние

Дорожные полицейские краевой столицы пишут, что резину необходимо менять, когда термометр показывает ноль градусов. По данным гидрометцентра, в Красноярском крае в ближайшие ночи установится нулевая температура, а это значит утром на дороге возможно образование льда.

В ГИБДД отмечают, что при сложных погодных условиях водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными.

«Причинами ДТП в межсезонье становятся выбор скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала, что говорит о том, что не многие сумели перестроиться на более безопасный режим вождения или вовремя сменить шины», — сообщают на портале ведомства.

Поэтому автоинспекторы рекомендуют скорее поменять резину и проверить техническое состояние автомобиля.

Фото: пресс-служба ГИБДД