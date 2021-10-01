Красноярская полиция прокомментировала информацию о увольнении сотрудников из Центрального отдела полиции

В Красноярской полиции прокомментировали информацию о том, что из Центрального отдела уволились целое подразделение, занимающееся контролем за незаконным оборотом наркотиков.

По информации в СМИ и Telegram-каналах сотрудники жаловались на низкие зарплаты и большой объём работы. Сообщается, что из рядов стражей порядка уволился один сотрудник, от ещё двух поступили рапорта.

«Сотрудниками кадрового подразделения с ними была проведена соответствующая работа, в том числе были предложено прохождение службы по другим направлениям деятельности. Однако они ответили отказом, аргументировав это желанием больше времени проводить с семьями и близкими. В настоящее время проводится работа по комплектованию подразделения», – пишет Newslab со ссылкой на ведомство.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости