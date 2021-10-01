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Ночью по дорогам Красноярска повезут крупногабаритный груз

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Красноярск
19:28 1 Октября 2021
красноярск, предупреждение, гибдд
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В ночь с 1 по 2 октября по дорогам Красноярска повезут крупногабаритный груз. Три грузовика с металлоконструкциями проедут по улицам:

Ночью по дорогам Красноярска повезут крупногабаритный груз

Габариты автопоездов составляют около 7 метров в ширину, 24 м в длину и около 5 метров в высоту. Рядом с ними будут дежурить несколько автомобилей ГАИ. УГИБДД Красноярского края снова просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения, а также быть максимально внимательными и осторожными в случае вынужденного следования по маршруту автопоезда, сообщают gornovosti.ru

 Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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