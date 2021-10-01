Ночью по дорогам Красноярска повезут крупногабаритный груз

В ночь с 1 по 2 октября по дорогам Красноярска повезут крупногабаритный груз. Три грузовика с металлоконструкциями проедут по улицам:

Габариты автопоездов составляют около 7 метров в ширину, 24 м в длину и около 5 метров в высоту. Рядом с ними будут дежурить несколько автомобилей ГАИ. УГИБДД Красноярского края снова просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения, а также быть максимально внимательными и осторожными в случае вынужденного следования по маршруту автопоезда, сообщают gornovosti.ru

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю