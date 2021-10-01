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В красноярской школе осваивается темнокожая первоклассница

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Красноярск
19:08 1 Октября 2021
красноярск, школа, дети
Фотография © admkrsk.ru
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В одной из Красноярских школ учится необычная ученица. В этом году 7-летняя Габриэлле Мбанюи, семья которой 12 лет назад приехала в Красноярск из Камеруна, отправилась в первый класс школы № 154.

Отец девочки Ндула Татунг Даниэль преподаёт английский язык в вузе и частной школе, а его супруга Тобо Лариса Нана занимается воспитанием ребёнка. Для Габриэлле школа – настоящее событие: это и новые друзья, и новые знания. Появились и первые любимые предметы – ИЗО и физкультура. А вот литература и русский даются нелегко, ведь дома семья общается на английском. Но девочка быстро учится и уже научилась считать, сравнивать и задавать простые вопросы.

По словам классной руководительницы, другие дети тянутся к ученице, но дружить получается не всегда. Педагоги стараются в играх научить детей толерантности и уважению к культурным традициям других национальностей. 

«Габриэлла смотрит, как делают другие ребята и повторяет. Стараемся, чтобы она привыкала к языку, традициям, правилам поведения в школе. Безусловно, видна разница в темпераментах — она практически не сидит на месте, очень активная. На переменах больше любит играть с мальчишками. При этом она всегда готова к занятиям, реагирует на замечания. Очень помогают её родители, всегда интересуются, как прошли уроки. Если сравнивать с началом сентября – это уже другой ребёнок», – рассказывает классный руководитель 1 „Е“ класса Наталья Князева.

 

 

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