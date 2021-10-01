В красноярской школе осваивается темнокожая первоклассница

В одной из Красноярских школ учится необычная ученица. В этом году 7-летняя Габриэлле Мбанюи, семья которой 12 лет назад приехала в Красноярск из Камеруна, отправилась в первый класс школы № 154.

Отец девочки Ндула Татунг Даниэль преподаёт английский язык в вузе и частной школе, а его супруга Тобо Лариса Нана занимается воспитанием ребёнка. Для Габриэлле школа – настоящее событие: это и новые друзья, и новые знания. Появились и первые любимые предметы – ИЗО и физкультура. А вот литература и русский даются нелегко, ведь дома семья общается на английском. Но девочка быстро учится и уже научилась считать, сравнивать и задавать простые вопросы.

По словам классной руководительницы, другие дети тянутся к ученице, но дружить получается не всегда. Педагоги стараются в играх научить детей толерантности и уважению к культурным традициям других национальностей.