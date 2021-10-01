Жителей правого берега Красноярска ждут перебои с отоплением

В Красноярске на улице Матросова заканчивается реконструкция теплосети. В субботу, с 21:00 рабочие начнут переключать близлежащие районы к системе постоянному трубопроводу. Плановый срок окончания работ – понедельник, 4 октября, 23:00.

Из-за этого в домах по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» и улице Семафорной от Предмостной площади до Цирка, улицах Матросова, Гладкова и других соседних будет ограничено теплоснабжение. Подробнее обозначено на интерактивной карте СГК.

Жилищным организациям рекомендуют действовать исходя из индивидуальных особенностей дома и соблюдения интересов его жителей. Ход работ по переврезке на Матросова будет освещаться в телеграм-канале СГК Красноярск.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости