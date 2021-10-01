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На развитие культуры в Красноярском крае потратят почти 21 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
17:49 1 Октября 2021
красноярск, бюджет, правительство, театры
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В Красноярском крае на развитие культуры в 2022-2024 годы потратят 20,8 млрд рублей. Большая часть расходов ляжет «на плечи» краевого бюджета. Федеральный выделит 604,7 млн. рублей.

На эти деньги построят новые и улучшат старые библиотеки, театры, обновят школы искусств. К примеру, у красноярского театра им. А.С. Пушкина  появятся два здания с новой сценой. 

Всего в крае построят семь новых досуговых центров, один культурно-спортивный, один Дом культуры и Культурно-просветительский центр в селе Казачинском. В поддержку культуры на селе по нацпроекту «Культура» планируется приобрести пять автоклубов.

Часть средств направят на улучшение качества музейного и библиотечного обслуживания. На охрану и сохранению объектов культурного наследия края будет направлено более 1,5 млрд рублей, особое внимание – к памятникам истории и культуры в Минусинске.

«Будут реализованы масштабные культурные акции. Впервые пройдёт региональный фестиваль „Золотая маска“ в Красноярске. Большое внимание планируется уделить развитию кадрового ресурса отрасли, поддержке молодёжи, деятелей культуры и искусства, творческих инициатив населения, в том числе за счёт поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», — отметил министр культуры Аркадий Зинов.

В программе также предусмотрены продвижение туристских возможностей края, развитие инфраструктуры туризма, модернизация архивов региона и оснащение их современным оборудованием. На эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей.

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